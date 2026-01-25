2016, echt jetzt? Früher war auch die Nostalgie besser

Die Nostalgie ist auch nicht mehr das, was sie einmal war. Früher kamen die Menschen unweigerlich zu dem Schluss, dass die aller-, aber auch wirklich allerallerbeste Zeit jene war, in der genau sie 15 bis 25 Jahre alt waren. Da gab’s die beste Musik, alle waren normal angezogen, das Essen schmeckte besser und der Himmel war dauerblau. Also, von der Farbe her. Man selbst vielleicht auch.

Das ist, klar, leicht zu durchschauender Menschenunsinn, der die eigene Vita mit der Welt da draußen verwechselt. Aber man war zumindest nicht auf Zuruf nostalgisch, sondern von innen her. Vorbei!