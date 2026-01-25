2016, echt jetzt? Früher war auch die Nostalgie besser
Die Nostalgie ist auch nicht mehr das, was sie einmal war. Früher kamen die Menschen unweigerlich zu dem Schluss, dass die aller-, aber auch wirklich allerallerbeste Zeit jene war, in der genau sie 15 bis 25 Jahre alt waren. Da gab’s die beste Musik, alle waren normal angezogen, das Essen schmeckte besser und der Himmel war dauerblau. Also, von der Farbe her. Man selbst vielleicht auch.
Das ist, klar, leicht zu durchschauender Menschenunsinn, der die eigene Vita mit der Welt da draußen verwechselt. Aber man war zumindest nicht auf Zuruf nostalgisch, sondern von innen her. Vorbei!
Nun muss der folgsame Wähler sich nach jener Zeit sehnen, die seine jeweilige Partei zur besten bisher ausruft (sie alle fangen mit „19“ an, was das große politische Problem dieses Landes ist). Man wartet duldsam ab, bis jener Modetrend, der der eigenen Jugend entspricht, mal wieder in ist. Und selbst das Internet schreibt einem nun vor, welches das angeblich beste Jahr war. 2016, nämlich, sagt der neueste Trend. Man wird da wirklich nostalgisch. Nach einer Zeit nämlich, in der die Zukunft im Fokus stand.
