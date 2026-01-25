Ohrwaschl

2016, echt jetzt? Früher war auch die Nostalgie besser

Laut Internet soll 2016 das beste Jahr gewesen sein. Ach was.
Georg Leyrer

Georg Leyrer

25.01.26, 18:00

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Die Nostalgie ist auch nicht mehr das, was sie einmal war. Früher kamen die Menschen unweigerlich zu dem Schluss, dass die aller-, aber auch wirklich allerallerbeste Zeit jene war, in der genau sie 15 bis 25 Jahre alt waren. Da gab’s die beste Musik, alle waren normal angezogen, das Essen schmeckte besser und der Himmel war dauerblau. Also, von der Farbe her. Man selbst vielleicht auch.

Das ist, klar, leicht zu durchschauender Menschenunsinn, der die eigene Vita mit der Welt da draußen verwechselt. Aber man war zumindest nicht auf Zuruf nostalgisch, sondern von innen her. Vorbei!

Nun muss der folgsame Wähler sich nach jener Zeit sehnen, die seine jeweilige Partei zur besten bisher ausruft (sie alle fangen mit „19“ an, was das große politische Problem dieses Landes ist). Man wartet duldsam ab, bis jener Modetrend, der der eigenen Jugend entspricht, mal wieder in ist. Und selbst das Internet schreibt einem nun vor, welches das angeblich beste Jahr war. 2016, nämlich, sagt der neueste Trend. Man wird da wirklich nostalgisch. Nach einer Zeit nämlich, in der die Zukunft im Fokus stand.

kurier.at  | 

Kommentare