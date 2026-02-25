Die schenkelklopfende Schadenfreude ist eine der Kardinaltugenden des Österreichers. Was auch erklärt, warum eine Schenkelklopferpartei in allen Umfragen haushoch vorne liegt.

Wenn Herbert Kickl beim traditionellen Aschermittwoch die Potenzprobleme des Christian Kern oder die „Sachspende“ an die Ukraine (Beate Meinl-Reisinger) rausrotzt – bruhaha, was wird da schenkelgeklopft.

Oder wenn die Regierung mit 4000 parlamentarischen Anfragen zugeschüttet wird – wie lustig ist das, den kahlköpfigen Bundeskanzler nach seinen Friseurrechnungen zu fragen? Oder, wie einst post Corona, wissen zu wollen, „wie viel Müll (in Tonnen) durch ... Desinfektionsmittel in öffentlichen Einrichtungen, Betrieben und Haushalten entstanden“ ist; wie viele „familiärer Zerwürfnisse“ es durch Covid-Maßnahmen gab, „differenziert nach Streit über Impfstatus, Besuchsregelungen, Quarantänebestimmungen ...“.

Die Beantwortung bindet Ressourcen Hunderter Mitarbeiter, kostet Millionen Euro und führt das demokratische Instrument parlamentarische Anfrage ad absurdum. Aber ad absurdum ist ohnehin Programm der Schenkelklopferpartei.

