Das Jammerbiest

Der Jänner ist ja quasi das Jammertal des Jahres. Er beginnt mit guten Vorsätzen und dem alsbaldigen Klagen über das Brechen derselben. Und wo sie nicht gebrochen werden, bleibt ein Dry Januar oder Veganuary übrig – auch nicht lustig.

Und sonst? Wie immer, alles furchtbar: Im Billigfernsehen kotzen sich kleine und weniger grosze Lichter im täglichen Live-Talk gegen die Regierenden aus, und die paar Zuschauer paschen wie am Jahrmarkt.

Darüber hinaus ist alles teurer, nix kann man sich leisten (außer Skifahren, Urlaubsbuchung, Essen-Gehen), und schuld ist natürlich die Regierung.

Der Trump zertrampelt die Weltordnung in narzisstischer Einfalt, der Putin in hegemonialen Mordlust, und unsere Regierung tut auch nix dagegen.

Und beim Wetter kam/kommt heuer zu Regenlawinen, Schneewalzen und Eispeitschen auch noch das „Kältebiest aus dem Osten“ (© n-tv) dazu – na, wieder ein paar Prozentpunkte für den Kickl.

Wär’ schön, man könnte sich auf den Februar und einen Abschied vom Jammerbiest freuen. Aber die Erfahrung sagt uns …

andreas.schwarz@kurier.at

