Dieser Platz hier ist für gewöhnlich eher jammerfreie Zone. Aber dann wieder ist Jänner grad, und der ist ein Jammer für sich.

Der erste Monat des Jahres ist gefühlt länger als alle anderen danach. Er zieht sich, vielleicht weil am Ende vom Geld noch besonders viel Monat übrig ist. Der Jänner ist tendenziell mehr grau als sonnig-gleißend weiß, außer man ist im Schnee auf Urlaub, aber wer urlaubt schon im Jänner? Er ist höhepunktos, bis auf ein paar Bälle und ein paar gebrochene Neujahrsvorsätze. Soziale Netz-Lemminge machen einen Dry January draus, und das ist auch traurig. Ja Jänner klingt nicht einmal charmant: März, da tönt schon der Frühling herein, April klingt nach lustig, Mai nach Liebe und August nach Hitze – aber Jänner? (Und der Januar der Deutschen macht’s auch nicht besser.)

Einzig, dass am 24., also morgen in elf Monaten, Weihnachten ist – wir erinnern dran, auf dass es nicht vergessen werde –, macht den Jänner erträglich.

