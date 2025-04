Hendlinnen

Nun naht Ostern, das Fest der Eier. Dass Donald Trump keine hat, den Kalauer lassen wir aus (richtig ist: Die Geflügelpest leert die Eierregale in Amerika). Außerdem hat er eh Mut: Unbelastet von jeglicher Ahnung knüppelt er mit Zöllen wie ein Kleinkind in der Gehschule, legt sie wieder weg („flexibel“), pascht in die Hände vor Freude – wird ja doch nicht alles teurer in den USA.

Wir kaufen jedenfalls billiger, weil Supermärkte vor Ostern schleudern: Extrawurst Hammerpreis; 1+1 Cremespinat gratis; Tiefpreis Highlight bei Grillplatten; Osterhighlights bei Heißluftfritteusen mit zwei Schubladen – und dann noch das: Hendlinnenfilet, ab 2 Packungen um 2,99.

Da wird Trump hupfen vor Wut. Der will ja, dass alle Welt den Genderunfug lässt. Und dann gibt es bei uns gegenderte Hühner (!), obwohl das Huhn grammatikalisch sächlich und das eierlegende Geflügel eh weiblich ist.

Wie, es geht ums Innenfilet, das zarte Stück vom Huhn? Pssst, das wollen wir Donald, the brain, nicht verraten!

andreas.schwarz@kurier.at