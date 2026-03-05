Es gibt sie schon, die paar Bereiche, in denen die Frauenquote eher nicht mehr erhöht werden muss. Zum Beispiel Nonnenklöster. Oder Girlbands. Oder auch das Barbie-Sortiment. Trotzdem nimmt die zur Puppe gehörende Spielzeugfirma jedes Jahr den Frauentag zum Anlass, neue berühmte Geschlechtsgenossinnen in Hartplastik zu gießen.

Diesmal wurde Schlagerstar Helene Fischer in ein internationales „Dream Team“ zur Mädchen-Inspiration aufgenommen. Dabei ist sie in der sportlichen Gesellschaft von einer Profisurferin, einer Rennfahrerin, einer Cricketspielerin, einer Fußballerin, einer Bergsteigerin, einer Forschungsastronautin und Serena Williams. Das ist eine recht ambitionierte Auswahl für orientierungslosen weiblichen Nachwuchs. Aber natürlich, es kann nie genug Profisurferinnen geben, was täte die Welt ohne sie?

Wie bei Barbies üblich, haben auch diese Neuzugänge eine makellose Figur und lächeln sehr penetrant. Schlechte Tage gibt es nicht. Eine trügerische „Inspiration“. Auf die realistische Barbie mit Grant im Gesicht muss man weiter warten.