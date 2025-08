Garagentor und KI

Die Dreifaltigkeit der österreichischen Identität lautet „nur ned“: Nur ned die Neutralität angreifen; nur ned das Pensionsantrittsalter erhöhen; und sonst: Nur ned hudeln!

Wer zum Beispiel das Glück hat, in einer neuen Wohnhausanlage einen Garagenstellplatz gemietet zu haben, der erfährt nach unzähligen Mails mit der Frage nach dem offenen Garagentor, dass dieses – Pech – defekt ist und die Reparatur zehn Wochen dauert. Zum zweiten Mal in einem Jahr. In der Zeit bauen sie in China drei Millionenstädte, schlüsselfertig.

Wer dann noch wissen will, ob es für die Garagen-offene Zeit – hereinspaziert! – eine Mietpreisreduktion gibt, der wird vom Eigentümer zur Hausverwaltung und wieder retour geschickt und erhält – wieder Pech – im Sommer folgende Mail-Antwort: „Vielen Dank für Ihre Mail, wir sind seitens Buwog bemüht Ihre Anfrage zu Bearbeitung und werden dies Prüfung. Sie erhalten zeitnah eine Rückmeldung, da ich zur Zeit auf Urlaub bin …“

Schön, dass die Mail-KI bemüht zu Bearbeitung dies Prüfung. Und: Nur ned hudeln, falls die KI das versteht.

