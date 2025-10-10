Der Hypochonder ist der, der den oder das Virus (dem Duden ist das Geschlecht inzwischen wurscht) so sehr kommen sieht, dass der oder das Virus gar nicht anders kann, als zu landen. Und wenn er/es das nicht tut, fühlt sich’s zumindest so an.

Jüngst erklärte eine ältere Dame am Kassenschalter nebenan laut leidend, dass sie a) krank sei, b) ihre Maske vergessen habe, und c): „Hust, hust, huu-u-st, Herrschaftszeiten!“. Der strafende Hinweis des Hypochonders (und Autors dieser Zeilen), ob sich die Dame beim Bellen nicht die Armbeuge vors Gesicht halten könne, beantwortete sie mit einem ebenso strafenden Blick, noch einem „Hust“ und der denkwürdigen Warnung: „Nehmen Sie sich in Acht, ich bin älter als Sie!“

Das hat man ja seit Kindheitstagen nicht mehr gehört. Und flößt so viel Respekt ein, wie einst nur die Frau Doktor, die im Krankheitsfall mit Fieberthermometer und langer Nadel ankam!

37,4 Grad jetzt grad, übrigens. Das ist dann doch zu wenig für einen Fiebertraum, in dem Trump den Nobelpreis gewonnen hat – zum Glück. Trotzdem: danke, gnä’ Frau!

andreas.schwarz@kurier.at



