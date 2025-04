Jetzt, wo Ostern vorbei ist, purzeln die Feiertage in Serie – und kaum jemand weiß, warum.

Den Tag der Arbeit am 1. Mai kann man noch verorten. Aber Christi Himmelfahrt? Ah, 40 Tage nach der Auferstehung ging’s endgültig nach oben.

Fronleichnam?? In Form von Brot und Wein ist der gen Himmel Gefahrene noch da.

Mariä Himmelfahrt? Wie der Name schon sagt.

Nationalfeiertag? Nix letzter Besatzungssoldat: Neutralitätsgesetz.

Allerheiligen und Allerseelen? Da wird der Toten und der Heiligen gedacht, oder doch umgekehrt?

Jedenfalls: Kaum ein Land feiert so viele freie Tage (und Fenstertage) wie Österreich. Ohne zu wissen, was gefeiert wird. Mariä Empfängnis am 8. Dezember zum Beispiel – das geht sich doch, Schwangerschaft bis Weihnachten, nie aus (oder ging’s um eine gewisse Anna?).

Apropos Weihnachten: heute in 8 Monaten ...

