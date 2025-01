Kürzlich haben wir den Jänner zum fadesten Monat des Jahres erklärt, der gefühlt nicht aufhören will. Just für den hat die Abteilung Humorlos im Internetz Steigerungen erfunden: Den „Dry January“, in dem nur trockener Weißwein ins Glas darf … - nein, Unfug: gar kein Alkohol konsumiert wird;

den „Vegan-uary“, der alles, was mit Tieren zu tun hat, vom Teller weg-missioniert;

und den „No buy January“, in dem wir nach dem Weihnachts-Kaufrausch das Börsel zu lassen sollen.

Die Askese ließe sich noch steigern mit einem „No fly January“ (kein Urlaub), einem „Chaste-uary“ (kein Sex) oder einem „Awake-uary“ (Verzicht auf Schlaf, damit man den verordneten January, welchen auch immer, voll auskosten kann).

Zum Glück ist’s damit am Samstag vorbei. Aber: Kennen Sie schon den „Fizz Free February“? Keine zuckerhaltigen Getränke, please … – kein Spaß!

andreas.schwarz@kurier.at