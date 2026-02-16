Ohrwaschl

Verkleidung

Als was/wer man im Fasching aller gehen könnte
Andreas Schwarz

Andreas Schwarz

16.02.2026, 17:00

Der Kalender will, dass heute Faschingshöhepunkt  ist.  „Gehen Sie an Fasching verkleidet ins Büro“ fragte dazu eine Zeitung online (bitte vielmals um Pardon!!), und  96 % sagten  „Nein“. Dennoch sehen wir heute überall Matrosen  und Pappnasen, weniger Cowboys und gar keine (pfui!) Indianer.
Dabei gäb’s so viele originelle  Masken. Wer sich anpöbeln lassen will, geht als Donald Trump. Wer bekopfschüttelt werden will, geht als Walter ≠ Waltraud. Wer nicht erkannt werden mag, geht als Bundespräsidentschaftskandidat Hans Niessl.
Ein paar Glastränen auf die Wange, und man geht als Sharon Stone durch. Freunde können als Antipoden Einstein/Rapid-Ultra gehen.
Christian Kern geht  als Andreas Babler (so ist er Chef, ohne es sein zu müssen). Zur  Verkleidung als Christoph Wiederkehr reicht ein zerrissener Stowasser (wir erklären gerne, was das ist). Als grüne Spaßbremse zu gehen, ist schwer. Den Sebastian Kurz nimmt einem dafür jeder ab, weil der tritt eh überall auf.  Nur als Herbert Kickl geht nicht – der ist auf die Tristesse des Aschermittwochjammerns fixiert.

