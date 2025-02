Exakt veboten

Das Zusammenleben auf der Erde könnte großartig sein, wäre Rücksicht oberstes Gebot. So aber lebt der Mensch lieber mit Verboten. Etwa in der Wiener U-Bahn: „Beförderungsbedingungen und Hausordnung“ zählen 20 Verbote auf, von „jedem Verhalten, das die ruhige Privatsphäre anderer Menschen nachhaltig stört“ über „Knien auf den Sitzen“ bis zum „Verkauf von Waren jeglicher Art“ – Strafe je Delikt: 50 Euro.

„Zusätzlich verbietet die Hausordnung“, wie in jeder Station nachzulesen ist, 16 weitere Untaten wie „ Konsum von illegalen Suchtmitteln“, „Campieren“, „Sammeln von Unterschriften“ oder „Verunreinigung“ jeglicher Art – für welche 40 Euro zu berappen sind.

Ach ja: Der Aufenthalt „ab der Entwertersperre ohne gültige Fahrkarte“ ist auch verboten, logisch. Kostet „zuzüglich zum Preis einer regulären Fahrkarte eine Beförderungsgebühr in Höhe von € 102,40“. Die exakte Höhe dieses Zeigefingers muss einem erst einmal einfallen.

