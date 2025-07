Zu unserer kleinen Serie „Abkühlung“ über teurer gewordenes Eis und untaugliche Eissalon-Servietten mailt Leserin G. ihren ersten Leserbrief: „Darauf muss ich antworten: Nach meinem Gänsehäufelbesuch mach' ich am Heimweg -– wenn es dann genug geregnet hat -– immer einen Zwischenstopp beim Eissalon am Schwedenplatz. Dort ist das Eis nicht teurer geworden, und dort murrt man auch nicht, wenn man zwei Sorten möchte bei einer Minister (?!) -– nein, man erfüllt den Wunsch freundlich lächelnd! Das muss auch einmal gesagt werden.“

Was noch gesagt werden muss: Die Autokorrektur schlug Frau G. ein Schnippchen, wie sie gleich feststellte, und machte aus dem korrekt getippten Wort „Minitüten“ kurzerhand Minister.

Das ist der schönste Autokorrekturfehler ever. Niemand (außer den kleinen Balkonmuppets und Berufsgeiferern in einem Gratisblatt-TV) würde sich erfrechen, einen Minister Minitüte zu nennen. Aber wenn’s die Technik schon vorschlägt, warum nicht? Den Wunsch erfüllt man freundlich lächelnd.

