Es gibt diese Szene in der lesenswerten Buchreihe, die mit „Per Anhalter durch die Galaxis“ beginnt, in der eine Frau plötzlich versteht, was schiefläuft zwischen uns Menschen – und wie wir miteinander auskommen könnten ohne all den Streit und das Leid. Blöd daran ist, dass unmittelbar darauf die Erde zerstört wird und sie niemandem mehr sagen kann, wie das funktionieren würde.

Das ist ein bisschen gemein vom Autor Douglas Adams. Denn man würde es zu gerne wissen, dieser Tage so dringlich wie kaum je zuvor.