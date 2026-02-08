Großes Glück

Kürzlich war hier die Rede von der Lüge, dass neue Drucker billig seien – das Gerät ja, aber der Verschleiß an Druckerpatronen ist so groß, um das Geld ließe sich eine Kalligraphie jedes Dokuments erstellen. Und billige No-name-Patronen, im Netz gekauft, machen den Drucker kaputt.

Aber das Netz kann auch was. Der Autor dieser Zeilen besitzt, seit er sich den ersten Bartflaum von der Wange schabte, einen Nassrasierer. Seit einem halben Jahrhundert. Nur den. Bloß die Klingen verschwanden nach und nach aus Supermärkten, DMs und wie sie heißen: Neue Nassrasierer produziert der Markt („Sensor“, „Mach2“, 3 und mehr), die wollen gekauft werden. Die passenden Klingen passen natürlich nur dort. Da ist Schabwerk für ein vorsintflutliches Produkt nur im Weg. Motto: Weg damit!

Im Netz nun stieß ich auf die Klingen, die das Vorsintflutliche braucht. Kein billiger Nachbau, sondern die originalen Gillette Contour Plus.

Sagen Sie ruhig: So eine Banalität! Aber das große Glück liegt oft im kleinen Banalen. Ich bestelle es gleich en gros, für die nächsten fünfzig Jahre.

