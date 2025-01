Der Hintern

Ist Ihnen auch schon aufgefallen: Immer mehr Autos (also die, die nicht am Stromkabel nuckeln) tragen an der Hinterseite immer dickere Auspüffe.

Nun ist das Auto ja Modetrends unterworfen wie die Kleidung, das Möbel oder die Brille: Einmal sind eckige Scheinwerfer in, dann kleine Heckfenster, dann wieder grimmige Kühlergrills – und jetzt monströse Auspüffe, einer links, einer rechts.

Das ist zweifach bizarr: Erstens ist es ja ökologisch nicht besonders hip, Abgase in die Luft zu stoßen, und dennoch prahlen VW, BMW oder Ford mit besonders dicken Abgas-Endstücken. Zweitens sind die in den meisten Fällen aber fake! Ehrlich: Die Protzpüffe sind nur Zierde. Nicht echt. Quasi Pappmachee, hinter dem das normale, kleine Auspuffröhrl verborgen ist.

Das ist, als würde sich ein Schimpanse den Hintern rot anmalen und stolzieren: Seht her, ich bin der mächtigste Pavian. So ist das mit den Autos und ihren Hintern auch.

andreas.schwarz@kurier.at