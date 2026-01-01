Das war 2026

Die zehn Regierungen des Landes werden weiter den jeweils anderen neun die Schuld geben.

Also: 2026 werden die Wirtschaftskennzahlen in Österreich weiter erstaunlich schlecht gewesen sein, und die Politik wird immer noch so getan haben, als hätte sie damit nichts zu tun gehabt.

Bei der Wahl des neuen ORF-Chefs werden alle anderen Parteien ganz bösen politischen Einfluss ausgeübt haben, die eigene aber nicht. Der Song Contest wird ein Fest des Zusammenhalts via Musik gewesen sein, bei dem alle miteinander gestritten haben werden. Im Sport werden wir die fiebrigen Erwartungen letztlich enttäuscht haben.

Und wir werden weiter in der besten Zeit, die die Menschheit jemals erlebt hat, und in einem der besten Länder, in die man hineingeboren sein kann, leben und das nicht genug zu schätzen gewusst haben.

In diesem Sinne schon jetzt: Prosit 2027!