Das Alter des hoffnungsfrohen Nachwuchses misst sich auch an der Ausgestaltung des jährlichen Briefes ans Christkind: Zu Beginn ungelenke Buchstaben/Bilder des Ersehnten (Plüschhase, Eisenbahn, Lego-Polizeistation) auf einem kleinen Blatt Papier, frühzeitig zur Abholung ins Fenster gelegt.

Später handschriftlich ausformulierte Wünsche, Go-Cart & Co., auf schönem Papier verewigt, frühzeitig zur Abholung ins Fenster gelegt.

Noch später ausgeschnittene Fotos von Playstation, MP3-Player etc. auf A4-Papier geklebt, auch frühzeitig (immer August!) zur Abholung ins Fenster gelegt (Kopie auf den Küchentisch).

Heute: Nach oftmaligem Drängen („Wo ist Deine Wunschliste?“) ein Word-Dokument, nix Fenster, sondern Whatsapp: https://www.all4cycling.com/de/products/maglia-maniche-lunghe-maap-chroma-pro-air-3-0-rosa ... https://www.bike-components.de/de/ 3min19sec/Premium-Drehmomentschluessel-p78323 … https://www.zalando.at/onitsuka-tiger-sneaker-low-birch-iron-navy-ti315p004-m11.html …

Ob das Christkind damit was anfangen kann?



andreas.schwarz@kurier.at

