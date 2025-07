Die Szene geht gerade „viral“, wie man sagt, wie sonst kein Busenblitzer der Frau Klum, kein Flugzeugunglück in Indien und kein noch so großer Fettnapf mit zwei Trump-Füßen darin: Ein der Welt bis dahin eher unbekannter CEO eines kaum bekannten Tech-Start ups hat bei einem „Coldplay“-Konzert eine Frau umarmt. Dummerweise nicht seine. Sondern seine Personalchefin. Und die „Kiss-Cam“ – das ist die Kamera, die Pärchen bei Sport- oder Musikveranstaltungen einfängt, auf eine Leinwand projiziert und zum Küssen auffordert – fing die beiden ein.

Sie duckten sich, als sie sich selbst im Bild sahen, panisch weg.

Hätten sie nur gelacht/geküsst, wüsste die Welt nicht davon. So aber ulkte der „Coldplay“-Sänger über die zwei, und seither sind sie der Spott im Netz. Weltweit. Werden parodiert und verlacht. Kommentiert und bespuckt. CEO und Affäre wurden beurlaubt.

Ja eh, hätten sie halt nicht. Und die arme Ehefrau. Aber der weltweite Pranger? Wann stellt irgendwer das asoziale Netz samt seinen Geiferern und Schenkelklopfern bloß. An den Pranger? Und beurlaubt es?

