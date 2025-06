Es ist ein paar Tage her, erschüttert aber bis heute die Welt: „Ariana Grande trauert“, mussten wir lesen. „Die Oma ist im Alter von 99 Jahren gestorben … Ariana erinnert sich in den sozialen Medien an ihre Großmutter Majorie.“

Nun ist ein Ableben immer tragisch, Gott hab’ Majorie selig. Aber: Ariana wer? Auf Teletext-Seite 103 des ORF?? Als drittwichtigste Meldung des Tages?!?

Aber vielleicht braucht’s in so krausen Zeiten (kurz danach warf der zornige Donald in seiner Sandkiste mit ein paar Bomben um sich) Belangloses. Wie die Spitzenmeldung (!) selben Tags auf ORF-at: „Queeres Leben – Ringen um Sichtbarkeit auf dem Land“. Und haben wir den Live-Ticker für die dreitägige Bezos-Hochzeit in Venedig übersehen, oder gibt’s den eh irgendwo (samt Bildern von den 27 Brautlooks)?

Wir drehen ab. Und steigen erst wieder ein, wenn sich die Bezos-Braut überraschend als Hochzeitstorte identifiziert, die als Amazon-Paket aufs Land reist, wo STS „Großvater“ singen, der mit Majorie sichtbar auf einer Wolke tanzt … - tschuldigung, aber so blöd kann man bei all dem im Kopf schon werden.

andreas.schwarz@kurier.at