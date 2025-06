Pavian und Hai

Das Design von Autos ist Moden unterworfen, stand hier schon öfter zu lesen. Wie Beinkleider oder Brillengestelle: Alles hat, periodisch wechselnd, einen annähernd gleichen Style. Das nennt man Modetrend.

Beim Auto sind’s mal kleine, mal große Heckfenster, Blinkerleuchten usf., Designer schauen gerne von einander ab. Etwa auch zwei überdimensionierten Auspuffe am Heck – Fake, weil dahinter liegen kleine Auspuffrohre, meist nur eines. Aber einen dominanten Hintern zu zeigen ist, wie beim Pavian, so etwas wie ein Revierverhalten.

Der letzte Schrei lautet überdimensionierter Kühlergrill. Wie ein weit aufgerissenes Haifischmaul sieht aus, womit uns BMW, Peugeot & Co. entgegenkommen. Auf den vertikalen Streben ließe sich, apropos Grill, ein halber Ochse zubereiten (auch die angedeutete Kühlfunktion des Grills, was für ein herrliches Oxymoron, ist natürlich Fake).

Den Hintern vom Pavian, das Maul vom Hai, so wird durch die Gegend gefahren. Das Hirn vom … - darüber haben wir uns noch keine Gedanken gemacht.

