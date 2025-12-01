Schoko mini

So, jetzt reden wir einmal Tacheles, das versteht Ihr in der Schweiz auch. Euer Aushängeschild sind Uhren, Käse und Schoko – und letztere, die besonders lind schmeckt, meist in Kugelform, cremig gefüllt, einzeln und bunt verpackt (Verschwendung!) daher kommt, ist Euch sehr gelungen, zugegeben.

Dass der Genuss, apropos Verschwendung, nicht gerade billig ist – geschenkt. Qualität hat ihren Preis.

Dass Ihr die Städte der Welt mit Flagship-Stores überzieht, auch Wien, und mit Kugelhaufen und Omnipräsenz an den besten Plätzen so tut, als wärt Ihr ein österreichisches Aushängeschild (die Touris glauben’s) – naja, wir haben schon unsere eigenen.

Aber dass Ihr Adventkalender produziert, die bei Groß und Klein Vorfreude-Sprünglis auslösen, aber hinter schöner Fassade und großen Türen nur Minimini-Schokis hergeben (die gibt’s im normalen Handel gar nicht zu kaufen, weil die würde man übersehen), dass also die Shrinkflation auch die Adventfreude schrumpfen lässt, geht gar nicht. Vielleicht lässt man sich das in der Schweiz gefallen, hier nicht. Uf Wiederluege, aber das nächste Mal ordentlich, bitte.

