Ohrwaschl

Kindlich ohne s

Schoko und Unterhosen und alle freuen sich
Andreas Schwarz

22.11.25, 23:59
Der Satz „Morgen in einem Monat ist Weihnachten“ schreckt Sie nicht, oder?  Wenn doch („Was, jetzt schon …?!?“), dann möchten wir schon darauf verwiesen, dass hier  Monat für Monat  an jedem  24. gewarnt wurde, dass es bald so weit ist …
Jetzt ist noch eine Woche Zeit, Adventkalender zu besorgen. Wo man geht und steht, gibt’s eh nix anderes mehr zu kaufen. Früher wartete hinter den Türchen ein Bild oder  ein Schokostück. Heute finden sich Parfums, Gewürze, Energydrinks, Unterhosen, Akkuschrauber, Sexspielzeug, Würste in den Adventkästchen. Längst, lernen wir von gescheiten Psychologen, sind ja nicht nur Kinder, sondern Erwachsene die Türchen-Adressaten. Weil sie Gefallen an „spielerischen Produkten und kindlichen Verhaltensweisen“ finden und sich gerne auf „Vertrautes rückbesinnen“.
Prosaischer könnte man  sagen: Die Hersteller machen ein neues Mega-Geschäft. Eh schön (Leser H. regt einen Kalender mit 365 Türchen an). Und ein Zeichen, dass es vielen besser geht, als das allgemeine Gejammer vermuten lässt. Und solange sich kein s in den Advent(s)kalender schummelt …

