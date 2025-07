Jetzt, wo die erste große Hitze vorbei ist, hat man auch wieder Kraft, sich zu alterieren. Etwa darüber, dass die Abkühlung Nummer eins bei großer Hitze, das Eis, so teuer ist wie nie. 2 Euro kostet die Kugel Vanille, Zitrone oder Cookie im Schnitt beim Eisverkäufer des Vertrauens, um 2,80 wurde sie auch schon gesehen.

Das ist mehr, als ein Liter Benzin kostet. Der Hinweis, dass Eis auch besser schmeckt, tröstet nicht so. (Benzin-Eis wäre übrigens eine feine neue Sorte, die Salöner suchen eh laufend nach Neuem wie Rhabarber-Basilikum oder Mozartkugel-Chili).

Der Eiskugelpreisanstieg mutet exponentiell an. Dennoch tut das der Nachfrage keinen Abbruch, glaubt der Konsumpsychologe Jens Lönneker. „Eis fasziniert. Seine einnehmende Süße bildet einen wohltuenden Kontrast zur herben Normalität des Lebens. Seine Kälte mildert die Hitze. Die Krönung ist aber das Erleben des Schmelzens“, sagt er laut ntv. – So hat man das natürlich noch nie betrachtet, danke!

Der Sommer samt dazu gehöriger Hitze und Eis darf also ruhig wieder kommen.

andreas.schwarz@kurier.at