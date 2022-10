Die Zeiten sind grad, sagen wir: ein bisserl uneben. Corona, Krieg, Energiekrise, Inflation – da tut’s gut, wenn man was zum Anhalten hat.

In Wien-Penzing, so berichtet die Bezirksvorsteherin in ihrer kleinen Broschüre, kann man jetzt „bunter que(e)ren“: Ein Schutzweg an einem Verkehrsknotenpunkt wurde nach Antrag der Neos in bunten Regenbogenfarben gestrichen. Aus also für den schwarz-weißen Zebrastreifen, der ohnehin (Zebra = Afrika) ein Zeichen kultureller Aneignung ist – Penzing setzt „ein Zeichen für Akzeptanz und Toleranz queerer Liebens- und Lebensweisen“.

Kaum hält man sich an diesem Meilenstein an, kommt per Post der Covid-Befund, und die Anrede („Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, sehr geehrte intergeschlechtliche Person“) tröstet über alle Symptome hinweg.

Will sagen: Wir mĂĽssen uns um die Welt wirklich nicht sorgen, so lange ihre wahren Probleme so entschlossen und mutig angegangen werden.

