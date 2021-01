Neues Jahr – neues ... Unglück?!

2020 in 3 Phasen: 1) Juhu neues Jahr! 2) What the fuck is Corona? 3) Homeoffice, Homeschooling, Homenetflixing, Homeschokoladefressing. Und jetzt liegt sehr viel Erwartungsdruck auf den Schultern von 2021. Wir erhoffen uns Verbesserung, Transformation und minus 5 Quarantänekilos im Schlaf. In der Neujahrsnacht soll sich die Krise mit Sack und Pack schleichen, bitte bei der Hintertür raus und auf Nie-Mehr-Wiedersehen. 2021 – in you we trust! Vertrauen ist das Stichwort der Stunde. Vertrauen in Medien, Politik, Mitmenschen, Impfstoffe, ins neue Jahr und in die magische Wirkung von Intervallfasten. Apropos Obst: Hätte Schneewittchen den vergifteten Apfel bloß nicht vertrauensvoll angenommen, dann wäre sie sicher noch am Leben (mit eigenem Onlinebusiness für Beauty-Produkte und happy Kommune mit dem Prinzen, den 7 Zwergen und der bösen Königin, die aber inzwischen uralt ist und von kompetenten, aber dennoch unterbezahlten Pflegerinnen aus Osteuropa ... doch das ist eine andere Geschichte.)

Aber ohne Vertrauen geht’s ja auch nicht. Können wir dem Universum vertrauen? Ja, denn 2021 stehen kraftvolle Planeten im 5. Haus (... außer Haus geht ja nicht, wegen der Ausgangssperre. Die gilt auch für Himmelskörper, keine Ausnahmen.) Können wir aufeinander vertrauen? Die Antwort ist ein klares Jein. Aber gegenseitige Beschuldigungen bewirken nur Spaltung. Krisen verführen zu rückwärtsgerichteten Lösungsvorschlägen. Deshalb: Bei Wut immer erst mal tief durchatmen, einmal drüber schlafen und dann erst reagieren, mit klarem Kopf und voller Kraft VORAUS, nicht zurück. Ich halte es mit Marian Keyes: „What doesn’t kill us makes us funnier.“ Ich vertraue auf uns. Möge uns 2021 vermehrt Schönes und Netflix endlich die neuen Staffeln aller Lieblingsserien bringen. Cheers!