Nett und bescheiden

Eines muss man dem deutschen Sender Vox lassen: Er sucht Filme aus, die die Welt ein kleines Bisschen netter machen. Da war zum Beispiel ein erotischer Film, ein Mann war mit einer Frau im Schlafzimmer und zog ihr das Höschen aus. Danach sagte die Frau:

„Danke.“

Man erwartete, dass nach dem Sex die Hände geschüttelt werden. Aber zu nett ist auch nicht gut.

Und dann war noch etwas auf Vox. Bescheidenheit wurde unterrichtet. Wer das Kleine nicht ehrt ... Eine reiche Frau wollte eine Villa in Florida kaufen. Sie begutachtete 700 Quadratmeter Wohnfläche mit Aufzug, einen Pool, der den Eindruck erweckt, als fließe das Wasser in den Golf von Mexiko ... aber sie hatte nur Augen für die Dunstabzugshaube in der Küche: „Ist die echt?“ (Sogar mit einer Gebläseleistung von 800 Kubikmetern pro Stunde.)