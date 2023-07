AN – Artificial Nadja

Würden Sie ihn bemerken, den Unterschied? Würden Sie herauslesen können, wenn diese Kolumne nicht von mir, sondern von ChatGPT geschrieben worden wäre?

Auf welches Konto müsste dann Ihr Feedback gehen, oder mein ... ähm, das Honorar? Wäre es total verwerflich oder ziemlich clever, Sie so zu täuschen? Und wäre es denn überhaupt eine Täuschung? Aus rechtlicher Sicht darf man alle durch dieses Tool generierten Inhalte frei verwenden. Laut Internet würde es „kontinuierliche Forschung“ erfordern, um nachweisen zu können, ob diese Kolumne von mir oder von einem Chatbot geschrieben wurde. Hm, ist da draußen ein kontinuierlicher Maleh-Forscher, der nachweisen könnte, ob folgende Aussage von einer künstlichen Intelligenz oder von mir stammt: Igel sind unglaublich süß, aber nur auf Fotos und als Stofftiere (KI – künstliche Igel).

Im wahren Leben fressen sie Hauskatzen heimlich das Katzenfutter aus´m Schüsserl weg und machen dabei seltsame Geräusche, sie schmatzen und niesen und grunzen und knurren. Null Tischmanieren. So, und jetzt Ihre Einschätzung bitte: AI oder AN? Und wie sieht es mit diesem Text aus: Frage „Wovon träumen Igel?“. Antwort: „Es ist nicht bekannt, ob Igels träumen.“ Stammt diese Antwort von künstlicher Intelligenz oder von nicht so intelligenter Künstlerin? Ich löse auf: von ChatGPT im Deutschtest. Ich weiß echt nicht viel über Igel, aber eines ist mir klar: die Mehrzahl von Ihnen braucht am Ende kein s. Wie alt werden Igel? Maximal 16! Und wie vermehren sich Igel? Ganz, ganz vorsichtig. Oders? Sie sehen, heute habe ich mehr Fragen als Antworten parat!

Und hier meine letzte Frage: wenn es künstliche Intelligenz gibt, wie schaut´s dann mit künstlicher Blödheit aus? Oder ist der Mensch dem Chatbot zumindest in DIESEM Punkt deutlich überlegen?