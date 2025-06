Monarchen-Träume

Noch sitzt König Charles III. fest auf dem Thron und dennoch nehmen die Spekulationen kein Ende. Ausgerechnet sein ältester Sohn William, immerhin der Thronfolger, denkt in den Medien laut nach, wie er denn in Zukunft sein Amt als König anlegen wird. Auffallend dabei, dass er seinen abtrünnigen Bruder Harry bei der Krönung nicht dabei haben will.

Gerüchten zufolge denkt William auch über eine mögliche Aberkennung der königlichen Titel von Prinz Harry und seiner Ehefrau Herzogin Meghan nach. Allerdings ist dies eher unwahrscheinlich, denn ob sich William als rachsüchtiger Bruder präsentieren will, ist schwer vorstellbar.