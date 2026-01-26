Monarchen der Zukunft

Noch steht die Thronübernahme in weiter Ferne, handelt es sich doch um die drei jüngsten Thronfolger der Welt. Prinz Charles von Luxemburg wird am 10. Mai 2020 während des Corona-Lockdowns geboren.

Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume ist das erste Kind des heutigen Großherzogs Guillaume und seiner Frau Stéphanie. Die Thronübernahme erfolgt nicht automatisch. Erst wenn er die Volljährigkeit erreicht hat, wird er durch seinen Vater zum Erbgroßherzog ernannt.

Gyalsey (so der Titel für den Kronprinzen) Jigme Namgyel Wangchuk von Bhutan ist noch neun Jahre alt. Geboren wird er am 5. Februar 2016 als erstes Kind von König Jigme Khesar Namgyel Wangchuk und Königin Jetsun Pema. Er wird intensiv auf seine zukünftige Rolle vorbereitet. Er übt Repräsentationspflichten aus und begleitet seine Eltern bei Staatsbesuchen. Elf Jahre alt ist der Erbprinz von Monaco: Jacques Honoré Rainier Grimaldi kommt am 10. Dezember 2014 als Sohn von Fürst Albert II. und Fürstin Charlène auf die Welt.