Monat für Monat, mit Pausen von Jänner an, wird hier am 24. daran erinnert, dass man rechtzeitig an Weihnachten denken und sich vorfreuen möge.

Diese Marotte finden einige Leser fröhlich, andere penetrant: Immer dasselbe, wo sei da der Witz?

Jetzt ist es so weit. Der 24. ist da. Und nicht wenige werden geflucht haben, nicht eher an das Besorgen von Krawatten/Socken, Baum und Gans gedacht zu haben. Während medial immer dasselbe auf sie einhämmerte: Wo bleibt die Weihnachtsstille? Wie viel geben die Österreicher für Packerln aus? Wie vermeiden wir Familienstress unterm Baum? Ist ein Christbaum klimakorrekt? Wo gibt’s den besten veganen Weihnachtskarpfen? Und neu: Darf man sich angesichts der Welt rundum überhaupt freuen??

Man darf, wenn irgend möglich: Tannenduft und Kerzenlicht, glänzende Augen und heimelige Wärme, Durchatmen und Besinnlichkeit. Haben Sie frohe Weihnachten!

Und der nächste Jänner kommt bestimmt.

andreas.schwarz@kurier.at