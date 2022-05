Der Mensch ist des Menschen Wolf - äh Nudlaug!

In letzter Zeit bin ich oft mit dem Zug gefahren. Mit Verspätungen arrangiert man sich. Womit ich mich hingegen nicht so gut arrangieren kann, ist eine Sache ... also diese Sache, und jetzt frage ich Sie: bin ICH komisch oder die anderen? Also, was mich wirklich nervt, ist diese Unart, in einem vollen Abteil ungeniert mit voller Lautstärke durch seine musikalisch unterlegten social media & Tik Tok Videos zu scrollen.

Ich sitze also im Zug, freue mich auf mein Buch in Kombination mit einer an mir vorüberziehenden bezaubernden österreichischen Landschaft und einem überteuerten ÖBB-Kaffee, und dann hämmert ein anstrengender Sound nach dem anderen durch’s Abteil, und wir alle wissen: das sind ja meist keine flauschigen Songs zum Träumen, oh nein! Ein nerviger Techno-Remix jagt den anderen. Ich sitze daneben und denke mir. „Ähm, da gibt es doch diese neumodischen kleinen Dinger, die man sich in die Ohren steckt, ok die sind noch nicht sooo bekannt, meine Güte, wie heißen die noch mal, irgendwas mit Kopf und Hörern oder so! Ah, jetzt fällt es mit ein: Nimm Kopfhörer, du Nudlaug!“.

Noch so ein Zug-Highlight: das Smartphone auf Lautsprecher stellen und großzügigerweise den gesamten Zug am eigenen superspannenden Dialog teilhaben lassen. Er: „Mama, ich komm heut ein bisserl später heim, der Zug hat Verspätung.“. Seine Mama: „Was?“ Er (schreiend): „Ich komm heut ein bisserl später heim, der Zug hat Verspätung!“. Mama (auch schreiend): „Oje, wann kommst denn dann?“. Er: „Eine Stunde später!“. Mama: „Oje!“ Er: „Ja!“. Mama: „So spät?“ Er: „Ja, urspät!“ Mama: „Na geh!“. Er: „Ja!“. Mama: „Blöd!“. Er: „Ja, urblöd!“. Ich: „Nimm Kopfhörer, du Nudlaug!“. Mein Vorschlag: neben dem Ruhe-Abteil zusätzlich noch ein Nudlaugenfreies-Abteil. Was halten Sie davon?