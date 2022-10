Die Industrie schlägt wegen der hohen Energiekosten Alarm. Auch jeder zweite Nahversorger sieht seine Existenz bedroht. Geht das so weiter, steht jede zweite Gemeinde bald ohne Greißler da, warnen Kaufleute. Nun fragt man sich in vielen Regionen, wo all die Orte sind, die noch ein Lebensmittelgeschäft haben.

Beim Dorfwirt kann man nicht nachfragen. Geschlossen. Kein Nachfolger. Eine schlimme Entwicklung. Das ist wissenschaftlich belegt. Ohne Wirtshaus kein Informationsfluss. Man erfährt nicht mehr, welcher Job, welche Wohnung und welcher potenzielle Partner in der Region frei geworden ist. Informationsfluss? Ende Gelände. Mit dem letzten Pub geht der soziale Zusammenhalt im Dorf flöten, stellten britische Wissenschafter „not amused“ fest.

Der Aufbau einer Infrastruktur mit vergleichbarem gesellschaftlichem Nutzen wie ein Pub kostet laut ihren Berechnungen bis zu 120.000 Pfund.

Und hat einen unterirdischen Unterhaltungswert.