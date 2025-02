Leonor sticht in See

Es sind herzzerreißende Bilder, die uns von den Medien immer und immer wieder gezeigt werden. Zum ersten Mal ist die spanische Thronfolgerin Leonor länger von ihren Eltern getrennt. Das Königspaar Felipe und Letizia verabschieden ihre älteste Tochter mit Tränen in den Augen im Hafen von Cádiz, die Spanien für ihre militärische Ausbildung verlässt.

Im August 2023 beginnt die 19-Jährige ihre dreijährige Ausbildung beim Heer, bei der Marine und bei der Luftwaffe. Nach der einjährigen Ausbildung beim Heer und dem theoretischen Teil der Marineausbildung steht nun die praktische Phase an, die sie auf eine fünfmonatige Seereise an Bord des Schulschiffes "Juan Sebastián de Elcano" führt, die am 11. Jänner gestartet ist.

Während ihrer Reise wird Leonor verschiedene Orte besuchen, u. a. Teneriffa, Mallorca, Brasilien, Uruguay, Chile, Peru, Panama, Kolumbien und die Dominikanische Republik, bevor sie in die USA weiterreist. Diese Reise dient auch dazu, das Ansehen Spaniens im Ausland zu fördern und die internationalen Beziehungen zu stärken.

Laut Pedro Cardona Suanzes, dem Leiter der Marineakademie in Marin, haben die Auszubildenden von morgens bis abends Aufgaben zu erledigen. Der Tag beginnt um 6.45 Uhr, dann heißt es duschen, Bett machen und frühstücken, bevor um 7.30 Uhr die Uniform auf ihr makelloses Weiß kontrolliert wird. Um 22.45 Uhr ist Bettruhe.

König Felipe hat selbst ähnliche Stationen in der Armee durchlaufen. Dass die Thronfolgerin in seine Fußstapfen tritt, obwohl die militärische Ausbildung inzwischen freiwillig ist, wird in Spanien sehr geschätzt.

Leonors militärische Ausbildung kommt ihr auf jeden Fall zugute, da sie eines Tages Oberbefehlshaberin der Streitkräfte sein wird.

Während sich Leonor auf ihre Ausbildung konzentriert und wenig Zeit für offizielle Verpflichtungen hat, rückt ihre jüngere Schwester Sofia ins Rampenlicht.