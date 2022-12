Ein Krampus ist nichts für schwache Nerven. Kann jedes Kind bestätigen. So wie jeder, der schon einmal bei einem Krampuskränzchen war. Oder Josef Hechenberger heißt.

Der Tiroler Landwirtschaftskammerpräsident ist außerhalb der Agrarier-Blase ja erst richtig bekannt, seit er von einem Krampus hochgeschreckt wurde. Einem Krampus, der in einem Werbe-Spot der Tirol Werbung in einer Hütte einen Latte macchiato mit Hafermilch bestellt.

Mit Hafermilch!

In Tirol!

Verfluacht no amol eini! Am liebsten hätte Hechenberger die Bobo-Perchte wohl mit der Mistgabel aus dem Land gejagt. Eine Diskreditierung der Bauernschaft sei das, eine Frechheit, ein Skandal. Mögliche Laktoseintoleranz der Perchte hin oder her. Das geht auf keine Kuhhaut!

Die Tirol Werbung hat sich schon entschuldigt. Der Spot wird überarbeitet.

Eine Adventgeschichte aus den Tiroler Bergen, die man nicht erfinden kann. Ganz großes Kino.