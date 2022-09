Kohle rettet die Welt

Zwischen dem Hochfahren von Kohlekraftwerken und Staumeldungen im Urlauberr├╝ckreiseverkehr geht fast unter, dass wir vorhatten, die Welt zu retten. Nullemissionen bis 2050. Klingt nach Fantasy-Roman, ist aber machbar. Mit Investitionen von 275 Billionen Dollar.

F├╝r alle, die im Alltag zwar viel mit Nullen zu tun haben, sich bei Zahlen aber nicht so gut auskennen: Eine Billion ist eine Eins mit zw├Âlf Nullen hinten dran. Kein Komma dazwischen. Viel Kohle also. K├Ânnen Regierungen mit den originellsten Steuererh├Âhungen nicht aufstellen.

Jetzt m├╝ssen also alle zusammenhalten. Politik, Unternehmen und Tante Erna, die 500 Euro in einen nachhaltigen Fonds investiert. Und bei genauerem Hinsehen beleidigt feststellt, dass ihr Erspartes bei Amazon oder Tesla gelandet ist. Typen wie Jeff Bezos oder Elon Musk sollen also die Welt retten. Oder zumindest die Rendite.

Elon Musk plant sicherheitshalber schon mal die Kolonialisierung des Mars.