Königliches Engagement

König Charles III. ist der Schutz unserer Erde schon lange ein großes Anliegen. Als sich der damalige Thronfolger in den 1980er-Jahren entschlossen hat, sein Anwesen nach den Kriterien der biologischen Landwirtschaft zu betreiben, hielt man von "Bio" nicht viel, das war für Spinner.

Mittlerweile ist man sich einig: Des Prinzen "verrückte" Idee war eine vernünftige in einer verrückten Welt. Heute ist sein Landgut Highgrove mit insgesamt 760 Hektar ein landwirtschaftlicher Vorzeigebetrieb, in dem sich viele Bauern Rat für neue Wege holen.

Nun wird sein Engagement in der Prime Video-Dokumentation "Finding Harmony: A King’s Vision", gezeigt. "Noch nie war es wichtiger, gemeinsame Anstrengungen zu unternehmen, um unseren Planeten zu schützen und zu priorisieren", meint Seine Majestät. Die Dokumentation, gesprochen von der Oscar-Preisträgerin Kate Winslet, soll dem Seher die Philosophie von Charles näherbringen.

Diese Anschauung wird durch eine persönliche Mission der King"s Foundation, der 1990 von Charles gegründeten Stiftung, mit Leben erfüllt. Er hofft, auf dem "gestressten" Planeten das Gleichgewicht wieder herstellen zu können.