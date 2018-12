Kurz vor Weihnachten hat eine ORF-Reporterin auf einem Wiener Christkindlmarkt einer Besucherin die originelle Frage gestellt, was sie sich wünsche.

Die Antwort lautete: „Eigentlich nichts. Wenn man kein Kind mehr ist, ist es schwierig. Denn dann hat man schon alles.“

So redete ... eine Neunjährige. Oder war sie schon elf? Man war zu irritiert, um auf die eingeblendete Altersangabe genau zu achten.

Jedenfalls ist jetzt ein Jahr Zeit zu überlegen, was ihr am Heiligen Abend 2019 vielleicht doch noch Freude bereiten könnte. Leider darf man mit neun (oder elf) noch nicht Porsche fahren.

Das Schöne aber ist, dass es 50-jährige, 60-jährige, 70-jährige Kinder gibt. Die haben sich gefreut, als auf RTL – es war eine Parodie auf die Amigos, auf Gabalier und dergleichen – der neueste Hit gesungen wurde:

„Mein Lieblingstier ist die Bratwurst. Ist die Bratwurst. Ist die Bratwurst. “ WARUM? „Weil sie so grün ist.“