Keine Gnade

Wer sich nicht für Fußball interessiert, wem zwei Brett’ln im Schnee so was von wurscht sind, und wen es nur beim Gedanken an Punsch reckt, der ist derzeit arm. Weil in der Television läuft das Dauermatch grüner Rasen gegen weiße Piste, und draußen in den Straßen hängt eine Picksüßdunstglocke in der Luft.

Andererseits: Man muss sich dann auch nicht schämen (ja, nach der Christbaumscham gestern heute weitere Scham, obwohl’s die im Plural grammatikalisch gar nicht gibt). Weil wer WM schaut, dem reden Zeigefinger ein, sich arg schämen zu müssen (Katar, Menschenrechte und so); wer Ski anschnallt, kann sich gar nicht so viel schämen, wie er zum Klimakollaps (Beschneiung, Stromvergeudung und so) beiträgt. Und wissen Sie, wie viele Schokobananen für einen Schokobananenpunsch sterben müssen?

Man kann das mit dem Dauerschämen auch lassen? Ja, bitte darum. Nur wer „Last Christmas“ abspielt, also da gibt’s keine Schamgnade.

