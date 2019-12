Wei(h)nachts-Solo vom Karst

"Solo in Italian language means alone!“, sagt er und meint das ganz ernst. In diesem Moment finde ich es herzerwärmend, wie mir der Italiener die Welt erklärt. Nun gut, ich bin noch nicht richtig wach. Es ist 9.30 und ich habe noch keinen Kaffee getrunken – nicht mal einen Café solo. Dafür haben wir mit Champagner aufgewärmt – wobei „aufgewärmt“ ist wahrscheinlich die Untertreibung des Jahrhunderts. Die Champagner von Bertrand Gautherot (Vouette et Sorbée) sind zum Niederknien. Zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und ein Tipp für Wei(h)nachten! Aber zurück zum italienischen Kollegen, der versammelter Sommelier-Runde nicht nur erklärt, dass solo für alleine steht, sondern auch, warum sein Wein so heißt.