Im Dienste des Königs

So ganz unproblematisch ist die Reise aufgrund der Menschenrechtslage nicht. Für William ist dieser Besuch daher auch ein diplomatischer Balanceakt.

Es ist der Wunsch der britischen Regierung: William, Prince of Wales, tritt heute seinen ersten offiziellen Besuch in Saudi-Arabien an. Den Grund der 3-tägigen Reise liefert der Palast selbst: "Der Besuch Seiner Königlichen Hoheit erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Großbritannien und Saudi-Arabien wachsende Handels-, Energie- und Investitionsbeziehungen feiern und sich dem hundertjährigen Jubiläum ihrer diplomatischen Beziehungen nähern."

Gegenseitige Staatsbesuche prägen die Verbindung

King Charles III. pflegt enge Beziehungen zu Saudi-Arabien. wie schon seine Mama, die Queen. Im Rahmen einer Golfstaaten-Tour wird sie 1979 von König Khalid empfangen. Unvergessen ist die berühmte Autofahrt 1998.

Als der damalige Kronprinz Abdullah Schloss Balmoral besucht, besteht Queen Elizabeth II. darauf, ihn in ihrem Land Rover selbst herumzuführen. Ungewohnt für den Gast, da Frauen zu dieser Zeit in Saudi-Arabien nicht Auto fahren dürfen. Laut Berichten bittet Kronprinz Abdullah die Queen langsamer zu fahren, da sie rasant unterwegs ist.

Auch ich habe eine Erfahrung mit Saudi-Arabien. 1991 findet das Fußballfreundschaftsspiel Ittihad Jeddah gegen Österreich in Gföhl im Waldviertel statt. Nach dem Schlusspfiff verlassen die saudi-arabischen Sportsmannen fluchtartig das Feld.

Mit Mühe hält der österreichische Trainer Walter Skocik drei Interviewpartner für mich zurück. Sie beantworten die an sie gerichteten Fragen mit Blick nach unten. Seit damals weiß ich, mit wie wenig Material ein Fernsehbeitrag gestaltet werden kann.