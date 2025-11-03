Seit Prinz Harry das Königshaus verlassen hat und Prinz Andrew sämtlicher royalen Verpflichtungen entbunden ist, spielt sie in der Royal Family eine zentrale Rolle.

Louise ist ein Frühchen, als sie am 8. November 2003 zur Welt kommt. Papa Edward verpasst das wichtige Ereignis, er ist in offizieller Funktion in Mauritius. Seit ihrer Geburt kämpft sie mit einer Fehlstellung der Augen, die allerdings nach zwei Operationen vollständig behoben ist.

Die Eltern entscheiden sich, Louise und ihrem vier Jahre jüngeren Bruder James, nicht die Titel „HRH“ zu geben. Die beiden möchten ihren Kindern ein Leben abseits des Scheinwerferlichts ermöglichen.

Lady Louise besucht nach der St. Mary’s School Ascot die schottische Universität St. Andrews, studiert Literatur und lernt dort den Anwaltssohn Felix Robert da Silva-Clamp kennen. Sie stehen gemeinsam für das erste von Studenten geschriebene Theaterstück „Dragon Fever“ auf der Bühne. Felix ist Ende Juni dieses Jahres beim „Sandringham Festival of Carriage Driving“ an ihrer Seite. Womit wir bei ihrer großen Leidenschaft wären.

Aufgrund von Problemen am Handgelenk, muss der Prinzgemahl der Queen das Polospiel aufgeben und findet im Kutschsport eine neue Herausforderung und auch ein großes Vergnügen. Seiner Enkelin Louise bringt er selbst den Kutschsport bei und steckt sie mit seiner Leidenschaft an.

Seine grüne Kutsche und all seine Ponys vererbt er nach dem Tod seiner Enkelin Louise, die mit großer Leidenschaft dem Kutschsport frönt.