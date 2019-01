Endlich gibt es für das beliebte Bett von Ikea mit namens Gutvik das passende Bettzeug. Leserin Beatrix K. aus Wien teilt uns mit: Sie hat es entdeckt, zwei - oder dreiteilig, aus Leinen, und es heißt:

Puderviva.



Sollte trotzdem Zeit fürs Fernsehen sein: „Studio 2“ ist wie „heute leben“, man hätte „heute leben“ nicht einstellen dürfen. Einen Unterschied gibt es: Früher waren weniger Krankheiten, und alle waren besser gelaunt. Nur der Koch ist jetzt lustiger. Unfreiwillig.

Er hat einen Fisch in Rotwein zubereitet. Einen Huchen. Der Koch wurde gefragt, was das Besondere am Huchen sei. Die Antwort hatte Klasse: dass man Huchen fast nicht zu kaufen bekomme. So selten.

Heute wird hoffentlich ein exotischer Obstsalat angerichtet – mit frischen Acai Beeren, Hornmelone, Schlangenhautfrucht und Kassiastangen. Dazu Tee aus China, gedüngt mit dem Kot von Pandabären. Rezept zum ... Nachmachen kommt per SMS, Kennwort: Puderviva oder was weiß ich.