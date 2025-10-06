Hochbejahrter Royal

Edward, 2. Herzog von Kent, wird 90 Jahre alt. Er ist somit das älteste Mitglied des britischen Königshauses und das erst seit seine Frau am 4. September 2025 mit 92 Jahren verstorben ist. Der am 9. Oktober 1935 Geborene ist der Enkel von George V. – sein Vater war der vierte Sohn von König George und seiner Frau Mary.

Edward George Nicholas Paul Patrick wird bereits im Alter von sieben Jahren zum Herzog von Kent ernannt. Dem Anlass geht ein tragisches Ereignis voraus. Sein Vater stirbt mit nur 39 Jahren bei einem Flugzeugabsturz.

Danach widmet sich der Herzog fast sein ganzes Leben dem Dienst der Krone. Im Alter von 18 Jahren beginnt er seine militärische Laufbahn. 1955 schließt er die Königliche Militärakademie in Sandhurst ab und tritt als Second Lieutenant in die Armee ein, in der er über 21 Jahre dient.

Am 8. Juni 1961 heiratet er Katharina Worsley. Das Paar hat eine Tochter und zwei Söhne, die keine Repräsentationsaufgaben wahrnehmen. In den 80er-Jahren geht das Paar private Wege, eine offizielle Trennung gibt es nicht.