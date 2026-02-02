Gibt es royale Mitwisser?

Ab morgen steht das norwegische Königshaus im Mittelpunkt des Medieninteresses. Dem von Kronprinzessin Mette-Marit in die Ehe mitgebrachten Sohn, Marius Borg Høiby, wird bis zum 13. März der Prozess gemacht.

Der 29-Jährige ist in 32 Punkten angeklagt, unter anderem wegen Vergewaltigung, Misshandlung in engen Beziehungen und Körperverletzung. Marius, der schon lange mit schweren Problemen zu kämpfen hat, wird nach seiner ersten Verhaftung im August 2024 nach einem nächtlichen Vorfall mit Körperverletzung und Sachbeschädigung an einer Frau in einer Wohnung in Oslo bekannt.

Marius wird am 13. Jänner 1997 im Aker Universitätskrankenhaus in Oslo geboren. Bei seiner Geburt sitzt sein Vater Morten Borg wegen drogenbezogener Gewalttaten im Gefängnis. Als sich seine Mutter in Kronprinz Haakon von Norwegen verliebt, wird das ausschweifende Leben der früheren Kellnerin zum Skandal aufgebauscht.