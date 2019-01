Der Fachkommentator beim Biathlon hat gesagt: „Gewinnen kann nur der, der an den Start geht.“ Da hat der ORF-Kommentator laut gelacht und zum Fachkommentator gemeint: „Ist logisch.“ Da war der Fachkommentator ruhig, für kurze Zeit.

Moment! Vielleicht ist in dem Satz etwas verborgen, das man erst wahrnimmt, wenn man sich dafür Zeit nimmt. Viel Zeit. Sehr viel Zeit. Wechseln wir inzwischen zur wichtigen Frage, die in „Guten Morgen Österreich“ gestellt wurde – nämlich: Ist es in Ordnung, im Fasching kostümiert am Arbeitsplatz zu erscheinen? (Der Bankangestellte mit Clownmaske, ein Zahnarzt als Mr. Bean ...)

Trocken antwortete ein Jurist der Arbeiterkammer: Man sollte Arbeitgeber vorher um Erlaubnis fragen. Und wenn man am Faschingsdienstag Alkohol im Dienst trinken will,? Sollte man sich ebenfalls absichern; vor allem Lkw-Fahrer.

Die Vorstellung, bei Vorgesetzten um Genehmigung für Bunny-Ohren und Gin zu bitten, ist zwar lustig. Aber gewinnen kann manchmal nur, wer nicht startet.