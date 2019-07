Das beschlossene Rauchverbot ab November in der Gastronomie gilt auch in Lokalen, in denen Wasserpfeifen serviert werden. Gibt es keine eigene Regelung wie in Deutschland, droht mehr als 250 Betrieben allein in Wien und 500 in ganz Österreich das Aus. Im ORF bedauerte ein junger Mann, das sei sehr schade, denn dann werden seine Freunde nicht mehr zu ihm sagen:

„Gemma schischen?“

Der Duden erlaubt nur das Hauptwort, die Shisha bzw. Schischa. Shishen bzw. schischen ist die logische Folge. Geh schischen! Danke, ich habe heute schon geschischt. Schischend geht die Welt zugrunde.

Wer Obst isst, geht fortan obsten. Wer auf die Rax klettern will, wird raxen. Wer Vögel füttert ... in Berlin gibt es schon mehr Shisha-Raucher als Biertrinker.

Jedenfalls sollte man allein wegen der Bereicherung unseres Wortschatzes ernsthaft über eine Ausnahmebestimmung nachdenken.