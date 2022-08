Geruch des Geldes

Für alle, die sich schon immer gefragt haben, wie man auf das Luxusanwesen in Florida kommt, auf dem Donald Trump gerne (und oft regelwidrig) Golf spielt: ganz einfach. Man schnallt sich eine goldene Rolex ums Handgelenk und faselt irgendwas von seiner Verwandtschaft, den „Rothschilds“. Schon öffnen sich die Türen zur Protz-Burg Mar-a-Lago des ehemaligen US-Präsidenten. So hat es jedenfalls eine 33-jährige Ukrainerin vorgemacht, die tagelang im vermeintlichen Trump-Hochsicherheitstrakt ein und aus gegangen ist. Und die Beamten vom FBI jetzt ziemlich blöd aussehen lässt. Soll noch einer sagen, nur österreichische Politiker fallen in Fincas auf Ibiza auf den Geruch von Geld herein.

Apropos Geld. Wenig glamourös ist das Wochenende für einen Räuber in Nordrhein-Westfalen ausgegangen, der einen Supermarkt überfallen hat. Und auf der Flucht ist er direkt in die Hände von zwei Berufskollegen gelaufen, die ihn ausgeraubt haben. Ob diese auch schon ausgeraubt worden sind, ist nicht bekannt.