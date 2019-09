Während eines Tennisspiels, das der Sender Eurosport vom US Open zeigte, verkündete der Kommentator plötzlich: „Ich geh jetzt pinkeln.“

Es war Boris Becker, und bestimmt waren alle Zuschauer vor den Bildschirmen erleichtert, dass er nichts Schlechtes gegessen hatte in New York.

Derartige Pausen während der Moderation haben jedenfalls etwas Gutes. Man redet dann gleich viel fluffiger, unter Umständen kann sogar in Geografie aufgetrumpft werden ...

In „ Wien heute“ wurde von einem Handballturnier berichtet, und der für Sport zuständige Moderator erklärte, es spielen „Handballerinnen aus ganz Europa ... von Budapest ... bis ... bis Polen.“

Allerdings war es nicht in Ordnung, dass die Liechtensteiner unerwähnt geblieben sind.