Freitagabend – heute keine Ereignisse mehr

Heute keine Ereignisse mehr. Das zeigt mir mein Handy freundlicherweise an. Nadja, will es mir sagen, heut passiert nix mehr. Noch 84 Prozent Akku, aber dieser Abend wird trotzdem ereignislos. Morgen auch. Und so weiter. Kein Auftritt, kein Konzert, kein Festl, kein Ereignis. Positiv denken! Immer noch bzw. immer wieder. Ich suche Trost im Internet und finde ihn. Es gibt eine gesunde Alternative zu Nutella: vegane Schokocreme ohne Palmöl. Fitnessgerecht, lese ich da. Und nachhaltiger. Ich freue mich kurz. Dann fällt mir wieder mein ereignisloser Abend ein. Ich öffne den Kühlschrank und finde darin nichts, was auch nur in die Nähe von „fitnessgerecht“ käme. Ich schließe den Kühlschrank wieder. Ich überlege, ob ich über ein paar Affirmationen meditieren sollte: „Ich liebe mich so, wie ich bin“ oder „Ich mache aus jedem Tag einen schönen Tag“ oder „Ich schwimme in Geld“ Aber ich bemerke, dass mir alles davon komplett am Allerwertesten vorbeigeht.

Es gibt nur eine Sache, die ich mir von ganzem Herzen wünsche: eine fitnessgerechte Schokocreme. Ich esse ein Stück Schokolade. Die Enttäuschung ist kaum zu ertragen, denn es ist ein Stück und keine Creme und ich ringe um Contenance. Lösungsorientiert wie ich nun mal bin, überlege ich, ob ich es schmelzen könnte, im Wasserbad vielleicht. Doch der enorme organisatorische Aufwand entmutigt mich und ich lasse die Idee wieder fallen. Ich schaue in den Spiegel und versuche mich erneut an einer Affirmation: „Ich habe endgültig aufgehört zu rauchen.“ Doch die Sache hat einen Haken: ich rauche gar nicht. Ich überlege, ob ich anfangen soll. Ich denke plötzlich wieder an die Schokocreme.

Und jetzt wollt ich Sie fragen: Dürft ich Sie bitte nächsten Freitagabend anrufen? Und wären Sie dann so freundlich, mich vor mir selber zu retten? Danke!